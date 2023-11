FN-team: Svært kritisk for 32 spedbarn som er igjen på Shifa-sykehuset

På sykehuset er det fortsatt sårede pasienter med alvorlig infiserte sår og andre med skader i ryggraden som gjør at de ikke kan bevege seg, opplyser FN-teamet som fikk tillatelse av Israel til å besøke sykehuset i én time lørdag.

Det skjedde etter at cirka 2500 andre – pasienter, ansatte og fordrevne palestinere – forlot sykehuset til fots. Leger og øyenvitner har fortalt at det israelske militæret ga dem en times frist til å evakuere sykehuset, og at det skjedde mens israelske soldater fulgte evakueringen med våpen i hånd. Israel har på sin side hevdet at de kun etterkom en anmodning om å la folk få dra.

Verdens helseorganisasjon (WHO) bekrefter at militæret ga ordre om en evakuering, slik de også har gjort flere ganger tidligere.

– Pasienter og helsepersonell som de snakket med, er redselslagne og frykter både for sin helse og sine liv, og de bønnfalt om en evakuering, skriver WHO i en uttalelse der sykehuset som har vært Gazas største, blir beskrevet som en dødssone.

