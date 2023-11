Sykehusdirektør: 26 palestinere drept i angrep på Gaza

Direktøren ved Nasser-sykehuset opplyser lørdag til nyhetsbyrået AFP at de har fått inn 26 døde og 23 personer med alvorlige skader.

Angrepet skal ha rammet en bygning med boliger i byen Hamad i Khan Younis-området.

Reuters siterer det palestinske nyhetsbyrået Wafa på at de fleste av de drepte var barn.

Fredag oppfordret Israel folk til å bevege seg vestover fra byen, ut av kampområdene. Dette ses på som et tegn på at det israelske militære planlegger å angripe Hamas sør på Gaza, etter å ha nedkjempet gruppa i nord.

– Vi ber folk om å flytte på seg. Jeg vet at det ikke er enkelt for mange av dem, men vi vil ikke at sivile skal bli fanget i kryssilden, sa Mark Regev, en av statsminister Benjamin Netanyahu rådgivere, til MSNBC.

Dette kan tvinge hundretusener av palestinere som flyktet sørover fra Israels angrep mot Gaza by, til å måtte finne nye steder å oppholde seg.

Khan Younis har over 400.000 innbyggere. Når disse må flykte sammen med dem som har tatt seg dit, forverres den humanitære krisen.

