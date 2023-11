Israel vil la en «svært minimal» mengde drivstoff slippe inn i Gaza

Tsachi Hanegbi beskriver mengden drivstoff som «svært minimal». På en pressekonferanse fredag sier han at drivstoffet må brukes til å drifte Gazas kommunikasjonsnett, samt vann- og kloakkrenseanlegg.

Målet er å hindre spredning av sykdommer uten å samtidig ramme Israels evne til å fortsette krigføringen mot Hamas, ifølge sikkerhetsrådgiveren. Drivstoffet utgjør rundt 2 til 4 prosent av mengden drivstoff som normalt kom inn til Gazastripen før krigen brøt ut 7. oktober, opplyser Hanegbi.

FN ble fredag tvunget til å stanse leveranser av mat og andre livsviktige varer som følge av mangelen på drivstoff. FN og andre hjelpeorganisasjoner har i ukesvis tryglet Israel om å slippe inn sårt tiltrengt drivstoff, som er helt nødvendig for å sikre strømforsyningen blant annet ved sykehusene.

Lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har anklaget Israel for å motarbeide organisasjonens arbeid.

– Jeg tror det er aktive forsøk på å strupe og paralysere operasjonen vår, sa UNRWA-leder Philippe Lazzarini torsdag. Han omtalte det som rystende at hjelpeorganisasjoner må be innstendig for å få tilgang på drivstoff.

