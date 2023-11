Den britiske forfatteren A.S. Byatt er død

Byatt, som også var poet, novelleforfatter og litteraturkritiker, døde fredfullt i sitt hjem, omgitt av nær familie, opplyser forleggeren Penguin Random House fredag.

Forlaget hyller henne som «en av de mest betydningsfulle forfatterne og kritikerne i vår tid».

Antonia Susan Byatt debuterte i 1964 og ble i løpet av karrieren en av Englands mest anerkjente forfattere.

Det store internasjonale gjennombruddet kom med romanen «Possession: A Romance» i 1990. Romanen kom i norsk utgave med tittelen «Besettelse» i 1997 og sto på lista over 1990-tallets ti beste romaner i Norge i en kåring fra De norske Bokklubbene.

Romanen ble filmatisert i 2002 med Gwyneth Paltrow og Aaron Eckhart i rollene.

I «Barnas bok», som kom på norsk i 2011, skildret A.S. Byatt skyggesidene ved å være barn av en barnebokforfatter. Romanen havnet på Bookerprisens kortliste.

Byatt skrev 24 romaner og andre verker og er oversatt til titalls språk. Blant prisene hun har fått, er James Tait Black Memorial Prize for Fiction, Malaparte-prisen, Erasmus-prisen og H.C. Andersens litteraturpris.

Blant Byatts noveller er «The Djinn in the Nightingale's Eye», som var inspirasjon til filmen «Three Thousand Years of Longing» av «Mad Max»-regissør George Miller.