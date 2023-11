Antall drepte på musikkfestivalen kraftig oppjustert

Det er TV-stasjonen Kanal 12 som melder om det nye dødstallet, som siteres av The Times of Israel. Ifølge avisa skal dermed en tredjedel av alle som ble drept i Israel under Hamas-angrepet, blitt drept på festivalen.

40 festivaldeltagere skal også være tatt som gisler av Hamas.

Etterforskningen av terroraksjonen skal ha ført til at dødstallet er blitt endret. Tidligere er det blitt opplyst at 270 mennesker ble drept av væpnede palestinere på festivalen Supernova 7. oktober.

Det oppdaterte dødstallet er ikke bekreftet av israelske myndigheter.

