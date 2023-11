Xi: Taiwan er det farligste temaet mellom USA og Kina

De to presidentene møttes onsdag i San Francisco på eiendommen Filoli, der de første episodene av TV-serien «Dynastiet» i sin tid ble spilt inn.

Etter møtet ble det blant annet kjent at USA og Kina skal gjenoppta militær kommunikasjon på høyt nivå.

I en uttalelse i etterkant understreker det amerikanske forsvarsdepartementet – Pentagon – at slik kommunikasjon er essensiell for å unngå misforståelser som kan føre til konflikt.

Biden opplyser at USA og Kina i de neste månedene skal fortsette det diplomatiske samarbeidet.

Snakket om Taiwan

Biden understreket også betydningen av fred i Taiwan-stredet og ber Kina la være å blande seg inn i valget på øya.

På sin side uttalte Xi at USA må slutte å gi våpen til Taiwan og støtte Kinas fredelige «gjenforening».

– Vi må ikke la forskjellene bli en kløft, sa han om møtet.

Han understreker at han håper Kina og USA kan være «partnere, respektere hverandre og sameksistere fredelig».

– Ingen planer om militær inngripen

Ifølge en høytstående amerikansk tjenesteperson sa Xi Jinping at det i de kommende årene ikke er noen plan om militær inngripen mot Taiwan.

Samtidig skal han ha nevnt situasjoner der det kan bli brukt makt.

Xi skal også ha understreket at Taiwan-spørsmålet er det «største og farligste temaet» i det bilaterale forholdet mellom Kina og USA.

– Opprettholder ett Kina-syn

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium. FN, Norge og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet».

Biden forteller at han under møtet med Xi gjentok at USA opprettholder dette prinsippet.

Fentanyl-avtale

De to presidentene er enige om tiltak for å hindre tilgangen til det narkotiske stoffet fentanyl i USA. Amerikanske myndigheter har tidligere anklaget Kina for å bidra til omfattende rusmisbruk i USA. I Kina produseres kjemikalier som brukes til å lage fentanyl, som smugles inn i USA i store mengder.

En amerikansk tjenesteperson viser til en avtale som sier at Kina skal gå direkte etter spesifikke kjemikalieselskaper som lager stoff som er forstadiet til fentanyl.

Ifølge en amerikansk tjenesteperson talsperson er det ingen planer for et nytt møte mellom de to presidentene, men døren holdes samtidig på gløtt for det.

Forholdet mellom USA og Kina har vært konfliktfylt helt siden daværende president Donald Trump gikk til handelskrig.

