Trump får midlertidig fritak fra munnkurv

Trump ble ilagt munnkurven i oktober og senere ilagt 15.000 dollar i bot for å ha skrevet om en rettssekretær i sosiale medier.

Dommeren i en ankedomstol avgjorde torsdag at munnkurven må oppheves av ytringsfrihetshensyn. Fritaket er midlertidig mens en lengre ankeprosess pågår.

Rettssekretær Allison Greenfield er blitt sterkt kritisert av Trump og hans støttespillere, ikke minst i sosiale medier. Før han ble ilagt munnkurv, la Trump ut et bilde der Greenfield deltok på et offentlig arrangement sammen med flertallslederen i Senatet, demokraten Chuck Schumer.

Greenfield stilte som kandidat for Det demokratiske partiet til et juridisk embete i 2022.

Delstaten New York har saksøkt Donald Trump, hans to eldste sønner og Trump Organization for å ha lurt til seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper ved å overdrive verdiene i selskapet.

Donald Trump er allerede funnet skyldig i bedrageri, og retten skal ta stilling til gjenværende punkter i søksmålet og hvor mye Trump skylder i erstatning. Saken kan i ytterste fall føre til at Trump mister kontrollen over Trump Tower og andre eiendommer.

Les mer om Donald Trump her