Israelske soldater fortsetter å gjennomgå Shifa-sykehuset

Torsdag fortsatte soldatene å gjennomgå det største sykehuset på Gazastripen. De lette etter tegn til at bygningene er blitt brukt av væpnede Hamas-medlemmer.

Soldatene rykket inn på sykehuset natt til onsdag, og ifølge en journalist inne på sykehuset trakk de seg ut igjen på ettermiddagen. Men torsdag fortsatte operasjonen.

– Soldatene tar én bygning av gangen og leter gjennom alle etasjene, samtidig som flere hundre pasienter og helsearbeidere fortsatt er inne i komplekset, sier en israelsk militær kilde.

Ifølge kilden har soldatene på sykehuset funnet bilder knyttet til gislene som ble bortført fra Israel. Tidligere har Israel hevdet at de også fant våpen og et hovedkvarter brukt av Hamas.

Det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza avviser at det er våpen i bygningene. Departementet hevder også at soldatene har ødelagt flere avdelinger på sykehuset. En avdeling for dialysebehandling er angivelig bombet.

Journalisten på sykehuset sier de israelske soldatene har brukt pansrede bulldosere til å brøyte seg gjennom vegger.

