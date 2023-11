Israel melder at de har angrepet huset til Hamas’ øverste leder på Gazastripen

IDF hevder at huset ble brukt som «terrorinfrastruktur». I en melding torsdag hevder IDF også at det er blitt brukt som møteplass for ledere i forbindelse med «terrorangrep» mot israelske sivile og IDF-soldater.

Hamas har en sivil og militær fløy, og Ismail Haniyeh er leder for Hamas' politiske byrå, som holder til i Qatar.

Hamas vant det palestinske valget 2006, som samme år overtok makten i Gazastripen med Haniyeh som statsminister.

Palestinas president Mahmoud Abbas, som leder selvstyremyndigheten på den okkuperte Vestbredden, ville imidlertid ikke godta Haniyeh som statsminister, noe som førte til en kort krig og splittelse mellom de to palestinske fløyene.

