Toppmøtet mellom Biden og Xi er i gang i USA

En smilende Joe Biden tok imot den kinesiske lederen da han trådte ut av en svart limousin på landstedet Filoli i Woodside utenfor San Francisco. Biden sa i forkant at målet hans under samtalene med Xi er å gjenoppta normal kommunikasjon mellom de to landene.

– Det er avgjørende at vi forstår hverandre fullt ut, sa den amerikanske presidenten til Xi, og føyde til at han tror USA og Kina kan samarbeide om klimaspørsmål og såkalt kunstig intelligens.

Xi tok på sin side opp bekymringer om proteksjonisme i handelen og langsom økonomisk innhenting i verden.

– Verden er stor nok til at begge land kan lykkes, sa Xi, som framholdt at USA og Kina fullt ut bør være i stand til å heve seg over ulikhetene.

Møtet skjer i forbindelse med en samling for landene i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (Apec).

Globale konflikter, spesielt krigene i Midtøsten og Ukraina, og narkotikasmugling er andre temaer som kommer til å stå på agendaen.

Amerikanske myndigheter har tidligere anklaget Kina for å være en av synderne bak landets narkotikaepidemi gjennom produksjon av fentanyl som blir smuglet inn i USA i store mengder.

[ Ap-ledelsen er mot å anerkjenne Palestina før Israel og USA gir klarsignal ]