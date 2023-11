Sterke reaksjoner på militæraksjon mot Shifa-sykehuset: – Ekstremt bekymret

– Vi er ekstremt bekymret for hvordan dette påvirker de syke og sårede menneskene, helsepersonell og sivile, skriver Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i en uttalelse sendt til AFP. De understreker at alle nødvendige tiltak må iverksettes for å unngå konsekvenser for dem.

Det israelske militæret (IDF) opplyste om aksjonen mot Shifa-sykehuset like etter klokka 1 natt til onsdag. Israel hevder at Hamas driver med militærvirksomhet fra sykehusets område, noe palestinske helsemyndigheter og sykehusets ansatte nekter for.

Mistet kontakt

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier også at han er bekymret over meldingene om militæraksjonen.

– Vi har igjen mistet kontakt med alt av helsepersonell ved sykehuset. Vi er ekstremt bekymret for deres og pasientenes sikkerhet, skriver han på X/Twitter.

Lederen for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Martin Griffiths, sier han er forferdet over militæraksjonen ved sykehuset.

– Beskyttelsen av sivile må overstyre alt annet, sier han.

– Gått altfor langt

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier kamphandlingene ved Shifa-sykehuset gjør ham bekymret.

– Dette forverrer den allerede forferdelige humanitære situasjonen i Gaza. Dette har gått altfor langt og kan ikke aksepteres, sier Eide i en epost til NTB.

– Vi har gjentatte ganger understreket partenes plikt til å etterleve humanitærrettens regler og beskytte sivilbefolkningen som er rammet av denne konflikten. Partene plikter å beskytte sivile uansett hvor de velger å oppholde seg og har et særlig ansvar for å beskytte sykehus og andre essensielle sivile funksjoner, sier utenriksministeren.

Eide sier i meldingen at humanitærretten også gjelder for Hamas.

– Å gjennomføre målrettede angrep på sivile eller ta dem som gisler, er forbudt. Det er heller ikke tillatt å bruke sivile som menneskelige skjold. Han sier videre at reglene i krig krever at partene tar aktive grep for å skille mellom stridende og sivile så langt det er mulig.

– I krigføringen i Gaza er den streken langt overskredet nå, sier Eide.

– Sivilbefolkningen skal ikke lide for Hamas’ ugjerninger. Det er hjerteskjærende når sivile, syke og barn ramme, heter det videre.

