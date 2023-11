Midlertidig budsjettløsning på plass i USA

Avstemningen tirsdag kveld endte med et flertall på 336 mot 95 stemmer, og enigheten gikk på tvers av partilinjene. Avtalen kan gi finansiering til midten av januar neste år.

Avtalen viser at Mike Johnson, lederen for Representantenes hus, er villig til å forlate republikanere godt ute på høyresiden og arbeide sammen med demokrater for å holde det offentlige i gang midlertidig. Det samme grepet førte til at forgjengeren hans, Kevin McCarthy, måtte forlate vervet for får uker siden.

Frist fredag

Huset og Senatet – der demokratene har flertall – har frist til fredag med å bli enige om en finansieringsløsning president Joe Biden kan godkjenne for å unngå at pengene tar slutt.

Uten nye bevilgninger må nasjonalparker stenge, en rekke tjenester og aktiviteter i føderal regi blir rammet og så mange som 4 millioner offentlige ansatte vil ikke få lønn som normalt.

Avtalen vil kunne gjøre at den statlige utgiftsdekningen forblir på samme nivå inn i 2024, noe som gir politikerne mer tid til å lage et detaljert budsjett for alt fra det militære til forskning.

Ikke nok for alle

Blant dem som stemte mot, var 93 republikanere og to demokrater.

Noen republikanere på partiets høyre flanke har uttrykt frustrasjon over at avtalen ikke kutter nok i utgiftene, og at den heller ikke inneholder ønskede grep for grensesikkerhet.

Men konservative representanter sier at de ikke vil gå imot Johnson. Blant dem er Bob Good, som sier han ikke støtter avtalen.

– Men vi støtter ham, sier Good, med henvisning til Johnson.

