Israel har gått inn i Gazas største sykehus – Hamas holder USA ansvarlig

Det israelske militæret (IDF) opplyste om aksjonen på X like etter klokka 1 natt til onsdag. Den er ifølge militæret basert på etterretningsinformasjon.

Gjennom operasjonen vil IDF nedkjempe Hamas og redde gisler, heter det.

– Israel er i krig med Hamas, ikke med sivile i Gaza, skriver militæret.

– Ber Hamas-terrorister overgi seg

Blant styrkene er medisinske team og folk som snakker arabisk og har fått spesialopplæring, ifølge militæret. Det skal ifølge Israel sørge for at ingen sivile «som brukes av Hamas som menneskelige skjold», blir skadd.

– Vi ber alle Hamas-terrorister på sykehuset om å overgi seg, lyder beskjeden fra IDF.

Videre heter det at «relevante myndigheter i Gaza» har fått beskjed om at all militær aktivitet ved sykehuset må opphøre.

– Dessverre har ikke dette skjedd, melder militæret.

Vettskremte pasienter

Mohammed Zaqout, som er leder for sykehusene på Gazastripen, sier at israelske stridsvogner har tatt seg inn på sykeområdet.

Videre sier han at soldater har tatt seg inn på flere avdelinger, blant dem akuttmottaket og kirurgiavdelinger der folk får intensiv behandling.

– Okkupasjonsstyrkene stormet bygningene, sier han over telefon til nyhetsbyrået AP. Ifølge ham er pasientene, blant dem barn, vettskremte.

– De skriker. Det er en veldig skremmende situasjon … vi kan ikke gjøre noe annet for pasientene enn å be, sier Zaqout.

Til Al Jazeera opplyser en talsperson for helsedepartementet at de israelske styrkene leter gjennom kjelleren ved sykehuset.

– Vår presise og målrettede operasjon mot Hamas i Shifa-sykehuset pågår fortsatt, skriver IDF i en uttalelse onsdag morgen, rundt sju timer etter aksjonen ble innledet.

– Vi kan bekrefte at inkubatorer, barnemat og medisinske forsyninger som ble tatt med i IDF-stridsvogner fra Israel, har nådd sykehuset, heter det videre.

Gir Israel ansvaret

De palestinske helsemyndighetene sier i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Reuters at de holder de israelske styrkene fullt og helt ansvarlige for livene til helsepersonell, pasienter og fordrevne på Shifa-sykehuset.

Sykehuset er det største på Gazastripen. Det er blitt omringet som en del av den israelske bakkeoffensiven, og Israel hevder at militante driver med fordekt militærvirksomhet fra sykehusets område.

Dette er blitt avvist fra palestinsk side.

Inntil nå har Israels militære avstått fra å gå inn i bygningen.

USA støtter Israels forklaring

Tirsdag kveld opplyste USA at de har etterretningsopplysninger som viser at Hamas har en kommandosentral under sykehuset.

USA støtter dermed opp under den israelske forklaringen på hvorfor det har pågått kamper like ved sykehuset.

Det var denne uttalelsen som ga grønt lys for aksjonen, ifølge Hamas.

– Det hvite hus og Pentagons tilslutning til den uriktige framstillingen, der det hevdes at motstandsbevegelsen bruker Shifa-sykehuset til militære formål, var grønt lys for okkupanten til å begå flere massakre mot sivile, heter det i meldingen fra Hamas.

USA: Sykehus må beskyttes

Det hvite hus sier i en uttalelse at USA ikke støtter et angrep mot sykehus fra lufta og heller ikke ønsker en skuddveksling på et sykehus. Den spesifikke aksjonen mot Shifa-sykehuset er ikke nevnt, men uttalelsen kom kort tid etter meldingene fra det israelske militæret.

Det hvite hus uttaler også at sykehus og pasienter må beskyttes.

– Vi støtter ikke et angrep mot et sykehus fra lufta, og vi ønsker ikke en skuddveksling på et sykehus der uskyldige, hjelpeløse og syke mennesker som prøver å få den medisinske hjelpen de fortjener, er fanget i kryssild, sier en tjenesteperson i det nasjonale sikkerhetsrådet.

Vedkommende ønsket ikke å bli navngitt.

Norske borgere ut onsdag

Det var lørdag 7. oktober at palestinske Hamas overraskende gikk til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig.

Angrepet er det største og dødeligste Israel har opplevd siden Jom Kippur-krigen for 50 år siden.

Rundt 270 norske borgere og personer med norsk tilknytning befinner seg på Gazastripen, ifølge regjeringen.

Tirsdag fikk Utenriksdepartementet beskjed om at 51 norske borgere har fått tillatelse til å reise ut fra Gaza via grenseovergangen Rafah onsdag.