Har funnet årsaken til dødsulykke på Gröna Lund

Ulykken ble forårsaket av at en støttearm på høyre side under vognen lengst framme på berg-og-dal-banen Jetline røk. Deretter løsnet hjulet på samme side, før det samme skjedde på vognens venstre side.

Dette utløste en bråstopp, og passasjerene ble slynget framover mot sikkerhetsbøylen, forklarer påtalemyndigheten og Haverikommissionen til Ny Teknik.

– Hadde passasjerene hatt vanlige bilbelter på seg, hadde de kanskje ikke blitt skadd i det hele tatt. Jetline bygger på at de som kjører, blir sittende på grunn av g-kreftene, ikke sikkerhetsbøylen. Den er der kun for at de ikke skal kunne reise seg, sier politietterforsker Christer B. Jarlås til Ny Teknik.

Tre personer falt ut av vogna. Totalt ble ni personer skadd. Den omkomne kvinnen var i 30-årene. Fornøyelsesparken ble stengt i en ukes tid etter ulykken.

