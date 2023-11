EU-enighet om metangrense på olje- og gassimport

Den nye loven legger press på internasjonale leverandører til å ta grep om utslippene av denne klimagassen.

Utsendinger fra EUs medlemsland og EU-parlamentet ble enige om lovverket etter kveldsmøter tirsdag. Fra 2030 må importører av råolje, gass og kull til Europa dokumentere at leveransene holder seg innenfor en metangrense.

Regelverket vil mest sannsynlig ha mest innvirkning på store leverandører av gass, som USA, Russland og Algerie. Etter at Russland kuttet ned på sine leveranser til Europa, er Norge den største leverandøren via rørledning. Norsk gass har imidlertid et metaninnhold som er blant de laveste i verden.

Loven skal nå godkjennes av EU-parlamentet og medlemslandene, noe som normalt er en formalitet.

