Espen Barth Eide om Israels aksjon: – Dette har gått altfor langt

– Dette forverrer den allerede forferdelige humanitære situasjonen i Gaza. Dette har gått altfor langt, og kan ikke aksepteres, sier Eide i en epost til NTB.

Det israelske militæret (IDF) opplyste om aksjonen mot Shifa-sykehuset like etter klokka 1 natt til onsdag. Israel hevder at Hamas driver med militærvirksomhet fra sykehusets område, noe palestinske helsemyndigheter nekter for.

– Vi har gjentatte ganger understreket partenes plikt til å etterleve humanitærrettens regler og beskytte sivilbefolkningen som er rammet av denne konflikten. Partene plikter å beskytte sivile uansett hvor de velger å oppholde seg, og har et særlig ansvar for å beskytte sykehus og andre essensielle sivile funksjoner, sier utenriksministeren.

