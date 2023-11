27 barn blant nordmenn som skal reise ut fra Gazastripen

– Vi vet at noen er skadd og andre i dårlig forfatning, sier pressetalsperson Cecilie Skjennald i Utenriksdepartementet.

Etter planen skal 51 nordmenn få forlate den beleirede enklaven onsdag, 27 barn og 24 voksne. Overfor NTB presiserer UD at de skadde er de samme som tidligere er kjent, og at det ikke skal dreie seg om flere nye.

UD har et eget team med folk på og ved den egyptiske grensen for å ta imot dem som kommer ut fra Rafah. De på grensen kan bistå nordmennene med relevante dokumenter før de blir tatt videre. Inne på egyptisk område blir de tatt imot av blant annet helsepersonell, som også kan gi akutt hjelp, opplyser UD.

Mange barn

– Dette er mennesker som har vært gjennom en ekstrem påkjenning. Mange av dem barn. Det viktigste vi kan gjøre, er å forsikre dem om at de er i trygghet nå. De skal få den hjelpen de trenger, sier Skjennald.

– Hvor mye den psykiske påkjenningen preger dem som har levd i akutt fare i flere uker, er vanskelig å forutse, men vi står klare med veldig mye medmenneskelighet, forutsigbarhet og trygge rammer, legger hun til.

Busser står klare til å kjøre nordmennene til et mottakssenter i den egyptiske hovedstaden Kairo. Turen kan ta opptil elleve timer, men når de reisende er framme der, vil de få mat og drikke, helsehjelp og hjelp med dokumenter.

- De som har behov for sykehusbehandling, vil få bistand til det, opplyser UD.

Vil ta tid

Skjennald viser til at det er flere tusen utenlandske borgere som nå ønsker å reise ut av Gaza, og at det tar tid å få dem over grensen.

UD samarbeider med andre i samme situasjon og står i kontakt med aktørene som har innflytelse over hvem som får reise ut og når.

– Norge har jobbet langs alle spor for å bidra til at nordmenn blir prioritert, sier Skjennald.

