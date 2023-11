Scholz sier Erdogans fascismeanklager mot Israel er «absurde»

– Israel er et demokrati og et land som er bundet til menneskerettigheter og internasjonal lov og handler deretter. Derfor er anklagene mot Israel absurde, sier Scholz på en pressekonferanse tirsdag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa fredag at det ble stilt spørsmål rundt Israels legitimitet på grunn av «landets egne fascisme».

Erdogan kommer til Berlin for å ha samtaler med Scholz og president Frank-Walter Steinmeier om noen dager.

Besøket, som er Erdogans første siden 2020, er imidlertid omstridt som følge av den tyrkiske presidentens anklager mot Israel og hans karakterisering av Hamas som «frigjørere» som kjemper for landet sitt. Hamas er stemplet som en terrororganisasjon i Tyskland.

Erdogan har vært en tydelig kritiker av Israels krig mot Hamas på Gazastripen. Han har blant annet anklaget Israel for å begå krigsforbrytelser som følge av de omfattende luftangrepene mot Gazastripen.

Scholz' talsperson Steffen Hebestreit har forsvart Erdogan-besøket med at Tyskland «alltid har hatt vanskelige partnere å forholde seg til», men understreker at det er viktig å fortsette samtalene for å komme videre i ulike saker.

[ Venter med å anerkjenne Palestina: – Jeg er skuffet og frustrert ]