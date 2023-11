Fredsprisvinneren fikk smuglet ut takkebrev fra fengselet i Iran

I brevet, som blir lest opp av datteren Kiana i en video lagt ut på Nobelinstituttets nettsted tirsdag kveld, skriver Mohammadi at nyheten om prisen ble møtt med «Woman, Life, Freedom»-rop fra cellekameratene hennes i fengselet i Teheran.

De tre ordene er kjennetegnet til demokratibevegelsen som 51-åringen leder.

– Jeg er takknemlig og oppfordrer dere alle til å støtte folket i Iran fram til den endelige seieren, står det i brevet.

– Seier er ikke lett, men det er sikkert, fortsetter Mohammadi, som mener prisen markerer et vendepunkt og styrker protest- og demokratibevegelser over hele verden.

51-åringen har tilbrakt store deler av de siste tjue årene i fengsel for sin kamp mot obligatorisk bruk av hijab for kvinner og dødsstraff. Mohammadi tildeles fredsprisen for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og kampen for menneskerettigheter og frihet for alle.

FN og flere verdensledere har krevd at hun løslates og får komme til Norge for å motta fredsprisen i desember.

Iranske myndigheter har fordømt tildelingen kalt prisen politisk motivert.

[ Fiskerne i Jaffa: Der historisk sameksistens skaper fred ]