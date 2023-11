Storbritannias innenriksminister Suella Braverman får sparken, ifølge britiske medier

Statsminister Rishi Sunak har mandag bedt henne gå av, noe hun har gjort, melder både BBC og Sky News.

Suella Braverman har gjennom sin politiske karriere – og sin tid som innenriksminister – blitt kjent for å komme med kontroversielle uttalelser, og hun har støtt fra seg mange av sine mer moderate kollegaer.

Kritikken har rast mot innenriksministeren etter at hun forrige uke publiserte en kronikk der hun anklaget politiet for å være dobbeltmoralske i måten de behandler propalestinske demonstranter på. Hun hevdet blant annet at politiet tar i de propalestinske protestene med silkehansker etter at de nektet å avlyse helgens stordemonstrasjon i London.

Braverman har tidligere kalt de propalestinske protestene for «hatmarsjer» og «mobber», til tross for at de ikke har ført til åpenbar vold. Politiet har sagt at voldstrusselen fra demonstrasjonen ikke var stor nok til at de kunne forby den.

Både opposisjonen og tidligere politimestre har gått ut mot Bravermans uttalelser, i tillegg til kollegaer i eget parti som har uttalt seg anonymt til The Telegraph og The Times.

Bravermans tirade mot politiet kom kort tid etter at hun fikk mye motbør for en uttalelse der hun sa at det å være uteligger var et «livsstilsvalg».