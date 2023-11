Spanias nasjonalforsamling avgjør om Sanchez får sitte

Det kunngjorde forsamlingens leder Francisca Armengol mandag i en video på X/Twitter.

Utfallet anses som sikkert etter tre og en halv måned med forhandlinger etter et valg som ikke ga noen klar avklaring. Sánchez kan regne med 179 stemmer fra de 350 medlemmene av underhuset takket være innrømmelser til separatistpartiene i Catalonia og et baskisk parti. Det vil være tre stemmer mer enn nødvendig for å bli valgt til statsminister.

Debatten i parlamentet skal etter planen begynne onsdag, etterfulgt av avstemningen torsdag.

Sánchez sikret seg støtte fra to katalanske separatistpartier ved å love amnesti for alle dem som ble tiltalt for lovbrudd knyttet til separatistisk virksomhet.

De konservative og høyreradikale opposisjonspartiene er opprørt over avtalen, og anklager Sánchez for å sette rettsstaten, demokratiet og landet i fare.

[ – Vi tror jo at det er mulig å bygge opp igjen tilliten ]

(©NTB)