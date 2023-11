Lavere jordskjelvaktivitet på Island

Det betyr at den seismiske aktiviteten har gått betydelig ned, melder kringkasteren. Det var rundt 2800 skjelv i området søndag.

Den vakthavende geoforskeren ved det islandske meteorologiske kontoret antar at hovedårsaken til nedgangen er at det er sluppet ut spenning i området de siste dagene, samt at magmatunnelen er deformert.

– På grunn av spenningsutløsning er det sannsynlig at magmaen har lett vei til overflaten, og derfor kan det ikke antas at utbruddsturbulens vil være synlig på målinger før utbruddet starter, heter det.

Fredag kveld ble tettstedet Grindavik sørvest for Reykjavik evakuert på kort varsel. I flere dager har man ventet på et vulkanutbrudd på halvøya Reykjanes, der blant annet flyplassen Keflavik og de varme kildene kjent som Den blå lagunen, ligger.

