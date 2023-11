FN: Mangel på drivstoff vil stanse hjelpearbeidet i Gaza i løpet av 48 timer

– Den humanitære hjelpen i Gaza vil stoppe opp i løpet av de neste 48 timene siden det ikke kommer noe drivstoff inn til enklaven, skriver UNRWAs Gaza-sjef Thomas White på X, tidligere Twitter.

UNRWA er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten.

Drivstoff er nødvendig både for å få fraktet nødhjelpen dit den trengs, og for å drive generatorer. Israel vil ikke tillate drivstofforsyninger til Gazastripen og begrunner dette med at de mener de kan bli brukt til militære formål.

Den humanitære situasjonen i området er kritisk. Massive luftangrep og en bakkeinvasjon har krevd minst 11.180 menneskeliv, blant dem over 4600 barn, ifølge Gazas helsedepartement.

Helsemyndighetene i Gaza opplyser mandag at sju babyer som lå i kuvøse, har mistet livet etter at strømmen forsvant fra Shifa-sykehuset i helgen. 27 voksne pasienter som fikk intensivbehandling, er også døde, ifølge visehelseministeren i Hamas-regjeringen, Youssef Abu Rish. Drivstoffmangelen har ført til at Gazas sykehus ikke har kunnet drive sine strømaggregater.

Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh har bedt FN og EU om å droppe nødhjelp fra fly på Gazastripen, spesielt i nord der nøden er stor. Shtayyeh er statsminister i den palestinske selvstyremyndigheten i Ramallah på den okkuperte Vestbredden.

