USA: – Palestinerne må bestemme hvem som skal styre, men ikke Hamas

I et intervju med CBS søndag understreket Sullivan at når det gjelder spørsmålet om hvem som skal styre på Gazastripen, så er det helt uaktuelt «å vende tilbake til 6. oktober».

Dette var dagen før Hamas gjennomførte sitt angrep mot Israel der 1200 mennesker ble drept, rundt 380 av dem soldater og politifolk, de øvrige sivile, blant dem barn.

Hamas har styrt på Gazastripen siden de gikk seirende ut av valget i de palestinske områdene i 2006. Siden har det ikke vært holdt valg.

Sullivan sier i intervjuet at det må være opp til det palestinske folk å avgjøre hvem som skal styre, men han utelukker samtidig at USA vil godta et videre Hamas-styre.

Både USA og Israel har satt Hamas-bevegelsen på listen over terroristorganisasjoner.

