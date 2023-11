Tidligere Nato-sjef: Ukrainsk medlemskap kan ikke inkludere okkupert mark

– Tiden er inne for å ta neste skritt og invitere Ukraina til å bli medlem av Nato. Vi trenger en ny europeisk sikkerhetsarkitektur med Ukraina i hjerte av Nato, sier den tidligere danske statsministeren i et intervju med The Guardian.

Selv om vestlige ledere har kommet med mange positive uttalelser, har ukrainerne ikke fått noen dato for når de kan bli med i Nato. Det skyldes blant annet alliansens artikkel 5, der medlemslandene forplikter seg til å hjelpe et annet medlemsland som blir angrepet.

I praksis vil et ukrainske Nato-medlemskap dermed bli en krigserklæring fra Nato mot Russland. Dersom russiskokkuperte områder holdes utenfor et medlemskap, vil risikoen for en konflikt som inkluderer Nato, bli redusert, mener Fogh Rasmussen.

– Garantiene i artikkel 5 vil avskrekke Russland fra å angripe det ukrainske territoriet som er en del av Nato og dermed frigjøre ukrainske styrker som kan utplasseres ved fronten, sier han. Fogh Rasmussen mener et ukrainsk Nato-medlemskap vil være en tydelig markering overfor Russlands president.

Den tidligere Nato-sjefen sammenligner forslaget med den gangen Vest-Tyskland ble medlem i 1955, selv om Øst-Tyskland ikke ble det.

[ Ukraina skal bruke halve 2024-budsjettet på forsvaret ]