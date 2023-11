Kaotiske forhold ved sykehusene i Gaza: – Må få en slutt på blodbadet

Himmelen over Gazastripen ble lyst opp av nye kraftige angrep natt til søndag, og leger og helsearbeidere slo fortvilet alarm.

Sykehusene på Gazastripen er overfylt av sårede etter de israelske angrepene, og tusenvis av palestinere har også søkt tilflukt ved dem i håp om at de skal være tryggere for angrep der.

Flere av sykehusene har imidlertid kommet under angrep de siste dagene, og mange har også mistet strømmen og gått tom for livsviktige medisiner og utstyr.

Uten strøm stanser medisinsk utstyr opp, blant annet kuvøser som holder liv i mange babyer.

Blir likhus

De første har alt begynt å dø, og leger og andre helsearbeidere advarer mot massedød dersom ikke angrepene stanser opp og det kommer i stand en våpenhvile.

– Dersom ikke en våpenhvile straks får en slutt på dette blodbadet, eller det i det minste blir organisert evakuering av pasienter, vil disse sykehusene bli omgjort til likhus, advarer Leger Uten Grenser (MSF).

Shifa-sykehuset, som er det største på Gazastripen, var i morgentimene søndag omringet av israelske styrker. I området rundt pågikk det harde kamper, forteller sykehusets direktør Mohammad Abu Selmeyah.

– De ansatte kan ikke jobbe, og de døde kan ikke gravlegges, forteller han.

Under angrep

MSF-kirurgen Mohammed Obeid forteller at Shifa-sykehuset nå har rundt 600 pasienter som nylig er operert, opptil 40 babyer og 17 pasienter på akuttavdelingen. Uten vann, strøm, mat og internett er situasjonen kritisk, forteller han.

To babyer døde da sykehuset mistet strømmen lørdag, og en mann døde også da pustemaskinen sluttet å fungere, forteller Obeid.

– Vi kan se røyken som legger seg rundt sykehuset. De treffer alt, og sykehuset er også truffet mange ganger, forteller han.

Skarpskyttere har skutt og drept fire pasienter på sykehuset, og de som forsøker å forlate sykehusområdet blir angrepet, forteller Obeid.

Forferdelige rapporter

FNs helseorganisasjon (WHO) har slått full alarm om situasjonen ved Shifa-sykehuset.

– Vi er svært bekymret for sikkerheten til helsepersonellet, til hundrevis av syke og skadde pasienter, inkludert babyer i kuvøse, og til internt fordrevne som befinner seg ved sykehuset, heter det i en kunngjøring fra WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Det kommer forferdelige rapporter om at sykehuset er utsatt for gjentatte angrep, legger han til.

Den israelske hæren benekter at deres styrker har omringet og angrepet Shifa-sykehuset, men krever at det tømmes for folk fordi det ligger i en konfliktsone.

Kommandosenter

Israel anklager Hamas for å ha etablert et kommandosenter på eller under Shifa-sykehuset.

Dette avvises både av Hamas, sykehusets ledelse og norske leger som Mads Gilbert som gjentatte ganger tidligere har jobbet der.

Israel hevder å ha delt beviser med allierte land, men ingen har gått god for påstanden.

– Det lar seg ikke gjøre å fastslå sannhetsgehalten i de israelske påstandene, sier en vestlig sikkerhetskilde til The Wall Street Journal.

Det samme gjelder Israels påstand om at Hamas holder israelske gisler fanget i tunneler under sykehuset.

Mangler alt

20 av de 36 sykehusene på Gazastripen er nå enten ødelagt i israelske angrep eller har måttet stenge som følge av mangel på drivstoff til generatorer, strøm, vann, mat, medisiner og medisinsk utstyr, opplyser FNs nødhjelpskontor (OCHA).

Palestinas Røde Halvmåne har bedt verdenssamfunnet om straks å gripe inn, blant annet for å beskytte pasienter og ansatte ved Al-Quds-sykehuset i Gaza by. Der har over 14.000 mennesker søkt tilflukt på sykehusområdet.

Lørdag meldte Røde Halvmåne om intense angrep som fikk bygningen til å riste.

Også ved det indonesiske sykehuset nord på Gazastripen er situasjonen kritisk. Strømmangel har ifølge direktør Atef Al-Kahlot resultert i at anlegget for å desinfisere medisinsk utstyr har stanset opp, og det samme har annet utstyr.

– Sykehuset opererer nå med 30–40 prosent kapasitet, fortalte han lørdag.

Enorme tap og lidelser

De israelske angrepene på Gazastripen har til nå krevd minst 11.000 liv, og drøyt 4500 av de drepte var barn, ifølge tall fra helsedepartementet i Gaza. Nærmere 3000 andre er savnet og fryktes begravd i ruinene av bygninger som er bombet i grus.

Registreringen av drepte har nå tilsynelatende stanset opp fordi store deler av helsevesenet er i ferd med å bryte sammen, og helsedepartementet har ikke oppdatert dødstallene de to siste dagene.

Israelske bakkestyrker rykket inn på Gazastripen 27. oktober og har siden forsøkt å tømme den nordlige delen av enklaven for innbyggere for å kunne konsentrere seg om å nedkjempe Hamas.

Ikke trygge

Ifølge den israelske hæren har rundt 200.000 palestinere flyktet sørover, men heller ikke der er de trygge for israelske angrep.

– De angrep oss med raketter, og dette er uskyldige mennesker, sier Harb Fojou som står i ruinene av et utbombet hus i Rafah lengst sør på Gazastripen.

Av Gazastripens rundt 2,3 millioner innbyggere er rundt 1,6 millioner nå internt fordrevet, ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Israels blokade og angrep gjør det svært vanskelig å bringe inn nødhjelp og hente ut sårede fra området, og kravet om humanitær våpenhvile øker.

Netanyahu nekter

Statsminister Benjamin Netanyahu nekter å stanse angrepene før Hamas har frigitt de 239 gislene de tok under angrepet mot Israel 7. oktober.

Hamas har løslatt fem gisler og har tilbudt seg å løslate flere i bytte mot at Israel løslater palestinske fanger fra sine fengsler.

1200 mennesker ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober, rundt 380 av dem israelske soldater og politifolk, de øvrige sivile.

