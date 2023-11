Israel sier de vil bistå med å evakuere babyer fra sykehus

– Staben ved Shifa-sykehuset har bed om at vi hjelper til med å overføre babyer fra barneavdelingen til et tryggere sykehus. Vi vil gi den assistansen som trengs, sier talsmann Daniel Hagari i Israels væpnede styrker (IDF).

En talsmann for helsedepartementet i Hamas-kontrollerte Gaza, Ashraf al-Qedra, opplyste lørdag at en nyfødt baby døde i kuvøse på sykehuset.

– Det ligger nå 45 babyer i kuvøser på sykehuset, sier han til Reuters.

Leger ved Shifa-sykehuset sier to babyer i kuvøse døde lørdag ettermiddag, skriver nyhetsbyrået AFP.

Israel har sagt at leger, pasienter og tusenvis av fordrevne som har søkt tilflukt ved sykehus nord i Gaza må fjerne seg, slik at IDF kan settes inn mot Hamas-krigere de mener har plassert kommandosentraler under og rundt sykehus i den krigsherjede enklaven.

Hamas avviser at de bruker sykehusene slike Israel hevder. Helsepersonell sier pasienter kan dø dersom de flyttes.

