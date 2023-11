Hjerteavdelingen på Shifa-sykehuset skal være ødelagt i flyangrep

– Okkupantene har ødelagt hjerteavdelingen på Shifa-sykehuset, sier visehelseminister Youssef Abu Rish.

– Den to etasjer høye bygningen er helt ødelagt i et flyangrep, sier han.

Øyenvitner i Gaza by bekrefter at flyangrepet fant sted, men omfanget av ødeleggelsene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Al-Quds-sykehuset stanser driften

20 av de 36 sykehusene på Gazastripen er nå enten ødelagt i israelske angrep eller har måttet stenge som følge av mangel på drivstoff til generatorer, strøm, vann, mat, medisiner og medisinsk utstyr, opplyste FNs nødhjelpskontor (OCHA) søndag morgen.

Palestinas Røde Halvmåne (PRCS) har bedt verdenssamfunnet om straks å gripe inn, blant annet for å beskytte pasienter og ansatte ved Al-Quds-sykehuset i Gaza by. Der har over 14.000 mennesker søkt tilflukt på sykehusområdet.

Lørdag meldte PRCS om intense angrep som fikk bygningen til å riste, og noen timer senere opplyste de at driften ved sykehuset var stanset.

– PRCS holder verdenssamfunnet og landene som har undertegnet den fjerde Genevekonvensjonen ansvarlige for at helsesystemet har brutt helt sammen, heter det i en uttalelse.

Også ved det indonesiske sykehuset nord på Gazastripen er situasjonen kritisk. Strømmangel har ifølge direktør Atef Al-Kahlot resultert i at anlegget for å desinfisere medisinsk utstyr har stanset opp, og det samme har annet utstyr.

– Sykehuset opererer nå med 30–40 prosent kapasitet, fortalte han lørdag.

