880 jordskjelv på Island natt til søndag – utbrudd kan komme når som helst

Tunnelen med magma 800 meter under den lille byen Grindavik er omtrent 15 kilometer lang, skriver Islands kringkastingsselskap, ruv.is.

Magmatunnelen strekker seg fra Kálfellsheiði og sørvest ut i havet utenfor Reykaness-halvøya. Den mest seismiske aktiviteten er under Grindavík og nordøst for den.

Det ble registrert over 880 jordskjelv mellom midnatt og klokken 6 søndag morgen, alle under tre på jordskjelvskalaen.

Selv om dette er roligere enn de foregående nettene, mener forskerne ved det islandske meteorologiske instituttet at et det er stor fare for et vulkanutbrudd på havbunnen.

[ Vulkanutbrudd sør for Reykjavik ]