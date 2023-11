70.000 demonstrerte for klimahandling i Amsterdam

Demonstrasjonen skal være den største klimamarsjen i Nederland gjennom tidene og skjer ti dager før landet skal holde valg.

Timmermans er tidligere klimasjef i EU og leder nå den rødgrønne alliansen bestående av partiene Grønt Venstre og det nederlandske arbeiderpartiet.

– Jeg er her fordi jeg ikke vil at planeten skal bli varmere enn den allerede er, vil at Nordpolen fortsatt skal være kald, og jeg vil øke bevisstheten rundt dette, sa demonstranten Anouk Mul.

Noen av demonstrantene hadde på seg dykkerutstyr for å symbolisere økte havnivåer. Blant de mer kreative slagordene fant man «Liker du ikke klimamarsj? Prøv å bo på Mars.»

Demonstrantene marsjerte 3,5 kilometer gjennom Amsterdam, og det ble fra politiets side ikke meldt om noen problemer under marsjen.

