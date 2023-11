13 drept og 27 såret i angrep mot bolighus i Gaza, ifølge palestinske myndigheter

Boligen tilhører en familie, men det er ikke kjent hvorfor det ble mål for et israelsk angrep.

Al Jazeera har snakket med et av familiemedlemmene som overlevde angrepet. Han fortalte at hele bygningen raste sammen og at det trolig ble benyttet en såkalt bunkerbombe som er konstruert for å ødelegge underjordiske anlegg.

BBCs journalist Rushdi Abualouf var selv i Bani Suhaila da angrepet fant sted. Han forteller at det ble sluppet fire bomber over landsbyen.

– Jeg følte at døden var svært nær, forteller Abualouf.

– Folk var dekket av støv og blod. En mann kom bærende på en liten jente og ropte «få tak i en ambulanse», forteller han.

– Jeg så fire døde og over 100 sårede, og jeg hørte stemmene til dem som var fanget under ruiner og som ropte på hjelp, forteller Abualouf.

Opplysningene om at angrepet kostet minst 13 liv bekreftes av helsedepartementet i Gaza by.

Mange drept og såret i angrep mot FN-anlegg

Et «betydelig antall» sivile er drept og såret i et angrep mot et av anleggene til FNs utviklingsprogram (UNDP) i Gaza by.

UNDP evakuerte anlegget i midten av oktober, men flere hundre sivile har siden søkt tilflukt inne på området, i håp om å være trygge for israelske angrep.

Lørdag kveld ble anlegget beskutt med artilleri, ifølge UNDP, som opplyser at «et betydelig antall» sivile ble drept og såret i angrepet.

UNDPs øverste leder Achim Steiner bekreftet angrepet søndag morgen.

– Dette er og blir galt. Sivile, sivil infrastruktur og FN-anlegg må alltid beskyttes, skrev han på X.

[ Kaotiske forhold ved sykehusene i Gaza: – Må få en slutt på blodbadet ]