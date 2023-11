Israel lover livredde palestinere utvidet fluktvindu

IDFs arabiskspråklige talsperson Avichay Adraee sa lørdag morgen at Salah a-Din-veien, som går fra nord til sør på Gazastripen, vil være åpen for flyktninger i sju timer i dag, mellom klokken 9 og klokken 16 lokal tid.

Ifølge avisen Times of Israel er det også gitt tillatelse for at palestinere kan flykte til Sør-Gaza via kystveien i den palestinske enklaven.

Adraee opplyser at IDF også vil ta «taktiske pauser i de militære aktivitetene» i flyktningleiren Jabalia i Gaza by mellom klokken 10 og klokken 14 lokal tid lørdag. Det er for å la innbyggerne der få mulighet til å nå fram til de humanitære korridorene som går sørover på Gazastripen, ifølge IDF.

[ Direktør sier Shifa-sykehuset i Gaza er uten strøm: – Pasienter dør ]