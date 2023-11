Israel hevder Hamas har mistet kontrollen over Nord-Gaza

– Innbyggerne i nord har evakuert sørover tross Hamas’ oppfordring om å bli, fortsetter talspersonen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Også onsdag denne uken hevdet IDF at Hamas hadde mistet kontrollen over Nord-Gaza.

Samtidig siterer nyhetsbyrået AFP det israelske militæret på at nesten 200.000 personer har flyktet fra Nord-Gaza de siste tre dagene.

Israel innledet sin bakkeoffensiv på Gazastripen for snart to uker siden og meldte tidligere denne uken at israelske soldater var inne i Gaza by nord på den palestinske enklaven.

Ifølge FN er cirka 1,5 av enklavens 2,3 millioner innbyggere fordrevet fra sine hjem.