Demokratene mener Israel går for langt – republikanerne vil trappe opp angrepene

40 prosent av de spurte mener Israel har gått for langt i sine angrep mot Gazastripen, mens 38 prosent mener den militære maktbruken har vært passe kraftig. 18 prosent mener Israel bør trappe opp angrepene, viser en måling foretatt for AP.

Blant demokrater mener 58 prosent at Israels maktbruk er overdreven, mens andelen er 18 prosent blant republikanere.

32 prosent av republikanere mener Israel bør gå hardere til verks i angrepen mot Gazastripen, som til nå har kostet over 11.000 palestinere livet, drøyt 4500 av dem barn.

48 prosent av de spurte mener samtidig at det er «ekstremt eller svært viktig å forhindre at sivile palestinere i Gaza blir skadelidende», mens 31 prosent mener at dette er «ganske viktig». 19 prosent mener at dette «ikke er særlig viktig eller overhodet ikke viktig».

46 prosent mener også at det er «ekstremt eller svært viktig» å sikre nødhjelp til palestinerne i Gaza, mens 34 prosent mener at dette er «ganske viktig».

36 prosent mener det er «ekstremt eller svært viktig» at USA bidrar med militærhjelp til Israel i kampen mot Hamas, mens 35 prosent mener at dette er «ganske viktig». 27 prosent sier at dette «ikke er særlig viktig eller overhodet viktig».

[ WHO: Et barn blir drept hvert tiende minutt i Gaza ]