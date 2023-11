– Det er det ikke et politisk klima for nå, for de landene som virkelig betyr noe, ikke minst USA, er ikke klare til å sanksjonere Israel. Derfor mener jeg at dette er et blindspor, sier han til TV 2.

Utenriksministeren sier Norge ikke har planer om å ta initiativ til en slik type løsning.

Samtidig sier Barth Eide at situasjonen ved Shifa-sykehuset er «uakseptabel og veldig problematisk sett opp mot folkeretten».

(©NTB)