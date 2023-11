Video viser at barn er blant drepte og sårede ved Gaza- sykehus

Innholdet i videoene er bekreftet som ekte av nyhetsbyrået Reuters. De viser at en rekke mennesker ble drept og såret i det som palestinske helsemyndigheter sier var et israelsk luftangrep.

Verdens helseorganisasjon (WHO) bekrefter at sykehuset er blitt angrepet.

WHOs talskvinne Margaret Harris vil ikke bekrefte at det er Israel som står bak angrepet. Hun sier at hun mangler detaljert informasjon om hva som har skjedd, men hun bekrefter at kolleger på sykehuset har bekreftet at det er «intens vold» på stedet.

Beleirede sykehus

Hun sier også at over 20 av sykehusene i det palestinske området nå er helt ute av drift, og at driften er redusert ved flere andre.

Israelske stridsvogner, som har rykket fram nord på Gazastripen i nesten to uker, har inntatt stillinger rundt tre sykehus, Rantissi kreftsykehus, Al-Quds og Nasser barnesykehus, ifølge palestinsk helsepersonell.

Det skaper bekymring for pasienter, helsepersonell og fordrevne som befinner seg der.

– Israel iverksetter nå en krig mot sykehusene i Gaza by, mot Rantissi, Nasser og Shifa, sier direktøren ved Shifa-sykehuset, Mohammad Abu Selmeyah, til Reuters.

Sprikende dødstall

Gazas helsemyndigheter oppgir at én person ble drept og flere andre såret i angrepet, mens den Hamas-kontrollerte regjeringen sier at 13 mennesker ble drept.

En talsmann for Gazas helsedepartement, Ashraf al-Qedra, hevder at Israel har angrepet Shifa-sykehusets bygninger fem ganger siden torsdag kveld.

– De angrep barselavdelingen og bygningen der poliklinikken ligger. En palestiner ble drept og flere andre såret i angrepet tidlig denne morgenen, sier han.

– Umulig å flytte alle

Etter fredagens angrep begynte folk å forlate området, som internt fordrevne har brukt som overnattingsplass fordi de trodde det var trygt.

Men Qidra understreker at det er helt umulig å evakuere alle.

– Vi snakker om 45 babyer i kuvøser, 52 barn under intensivbehandling, hundrevis av sårede pasienter og tusenvis av fordrevne, sier han.

Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Israel har flere ganger bedt om en evakuering av sykehuset, men helsepersonell har avvist at dette er mulig ettersom det vil kunne føre til at en rekke pasienter dør.

Truffet av rakett

Norske Faktisk Verifiserbar skriver at de har verifisert en video som viser at en rakett treffer sykehuset natt til fredag.

Shifa-sykehuset er Gazastripens største og ligger nord i det palestinske området.

– De første sekundene av videoen viser en rakett rett før den treffer sykehusområdet. Deretter ser vi skadde personer og panikk som resultat av treffet, skriver Faktisk Verifiserbar, som jobber med å verifisere flere videoer fra området.

Verifisert video

Videoen av døde og sårede palestineren er ifølge en Reuters-korrespondent tatt i et område utenfor Shifa-sykehuset som er dekket av et tak, og som internt fordrevne palestinere har brukt som overnattingsplass.

Reuters har kunnet verifisere stedet basert på ett av barna i videoen, ei jente som har på seg mørke bukser og en lilla T-skjorte, og som også kan ses i en annen videosnutt ved inngangen til sykehuset.

Sykehusinngangen stemmer også overens med det man ser på filmen, og kilden har tidligere lastet opp flere videoer fra sykehuset, og det er kjent at vedkommende har oppholdt seg ved sykehuset.

