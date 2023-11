Røde Halvmåne: Sykehus i Gaza blir beskutt av skarpskyttere

Ifølge hjelpeorganisasjonen er én person drept og 19 såret i det israelske angrepet.

– Det pågår nå harde kamper, og okkupasjonsmaktens snikskyttere skyter mot Al-Quds-sykehuset. Det er ofre blant flyktningene der, heter det i en uttalelse fra Palestinsk Røde Halvmåne.

Tusenvis av palestinere har søkt tilflukt på sykehus og skoler på Gazastripen i håp om at de skal være trygge for israelske angrep der.

Den israelske hæren vil ikke kommentere angrepet mot Al-Quds-sykehuset.

– Vi kan ikke drøfte potensielle plasseringer relatert til våre operasjoner da dette kan bringe israelske soldater i fare, sier en talsperson til AFP.

Tidligere fredag ble Shifa-sykehuset i Gaza by utsatt for et luftangrep. Ifølge sykehusets direktør Mohammad Abu Selmeyah ble to mennesker drept og ti såret i angrepet, som rammet fødeavdelingen.

Videoer fra sykehuset, som er verifisert av norske Faktisk Verifiserbar, viser livløse og skadde barn og voksne i en provisorisk bygning på sykehusområdet etter angrepet.

Israelske stridsvogner tok fredag oppstilling rundt flere sykehus i Gaza by, blant dem Shifa-sykehuset, Al-Quds-sykehuset og Nasser-barnesykehuset.

– Israel har nå gått til krig mot sykehusene i Gaza by, sier Selmeyah.

