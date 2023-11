Denne øya dukket plutselig opp av havet

Den japanske marinen har bilder som viser hvordan øya bryter opp gjennom vannoverflaten, melder CNN. På bildene kan man også se en mørk askesky over den lille øya, som nå er en del av øygruppen Ogasawara.

Det har vært registrert vulkanske aktivitet på stedet siden i fjor, mens utbruddet som «fødte» en ny øy, skjedde 30. oktober.

Øya ligger rundt 1200 kilometer sør for Japan og en kilometer fra Iwo Jima, som er japansk. Iwo Jima er mest kjent for slaget om øya under andre verdenskrig og et ikonisk bilde av amerikanske soldater om hever flagget etter å ha erobret øya fra Japan.

