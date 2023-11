Netanyahu møtte fredag ledere fra grenseområdet mot Gazastripen og forsikret dem ifølge israelske medier om at Hamas vil bli eliminert på Gazastripen.

Israel vil ta full sikkerhetsmessig kontroll, sørge for at militante grupper der blir avvæpnet og at ingen i Gaza lenger kan utgjøre en trussel mot israelske innbyggere, sa Netanyahu.

Dette utelukker i så fall utplassering av en internasjonal fredsstyrke i Gaza, noe enkelte har tatt til orde for.

