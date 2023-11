Macron ber Israel stanse bombing av sivile i Gaza

I et intervju med BBC fredag understreker Macron at Frankrike fordømmer Hamas’ «terrorhandlinger», og at han anerkjenner Israels rett til å forsvare seg.

– Men vi ber dem stanse bombingen i Gaza, sier den franske presidenten.

På spørsmål om han ønsker at andre ledere – inkludert i USA og Storbritannia – vil slutte seg til hans ønsker om en våpenhvile, sier han: «Jeg håper det».

– Det finnes ingen annen løsning enn først en humanitær pause, som går over i en våpenhvile, som lar oss beskytte alle sivile som ikke har noe med terrorister å gjøre, sier Macron dagen etter er en konferanse i Paris om humanitær bistand og krigen i Gaza.

– Faktum er at sivile bombes i dag. Disse babyene, disse kvinnene, disse eldre bombes og drepes. Det er ingen grunn til det og ingen legitimitet, så vi ber Israel stanse, fortsetter Macron.

