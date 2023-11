Jevnt foran presidentvalget i Argentina

Regjeringspartiets kandidat, næringsminister Sergio Massa, gikk seirende ut av første valgomgang etter å ha sikret seg nærmere 37 prosent av stemmene.

19. november møter han den radikale utfordreren Javier Milei, som fikk 30 prosent, til andre runde.

De siste meningsmålingene gir Milei et knapt forsprang, men avstanden mellom de to er for liten til at noen tør å spå utfallet.

Meningsmålinger i Argentina har vært svært upålitelige de siste årene. De ga også Milei et klart forsprang før første valgomgang, men han endte likevel nærmere 7 prosentpoeng bak Massa.

