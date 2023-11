USA: Israel innfører daglige pauser i krigshandlingene nord på Gazastripen

Israel har sagt til USA at det ikke vil bli utført noen militærhandlinger i områdene i løpet av pausene, opplyser talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Pausene gjør det mulig for folk å flykte fra krigshandlingene, mener Kirby, som kaller det et steg i riktig retning.

– Vi vil at disse pausene fortsetter så lenge de trengs, sier Kirby.

Kirby sier også at USA fremdeles er bekymret for at Hamas vil hindre folk i å flykte fra områdene nord på Gazastripen, men at to humanitære korridorer skal gjøre det mulig for folk å komme seg unna.

Det siktes også mot at 150 lastebiler med nødhjelp skal komme inn til Gaza hver dag, ifølge USA.

Etter Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober, har Israel utført omfattende luftangrep mot Gazastripen hver dag.

