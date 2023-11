Sju palestinere drept av israelske soldater i Jenin

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa rykket store israelske styrker, støttet av pansrede bulldosere inn i flyktningleiren i morgentimene torsdag.

De israelske soldatene møtte motstand og åpnet ild med skarp ammunisjon. Ifølge nyhetsbyrået avfyrte de også en rakett inn i en gruppe mennesker.

Palestinsk Røde Halvmåne opplyser at en av deres ambulanser kom under israelsk angrep, og at en av deres helsearbeidere ble skutt i ryggen og såret. Andre hjelpearbeidere ble forhindret i å evakuere sårede, heter det.

Den israelske hæren bekrefter at soldater aksjonerte i Jenin torsdag, men har ikke gitt ytterligere detaljer.

Over 150 palestinere er drept av israelske soldater og bosettere på Vestbredden siden Hamas-styrker fra Gazastripen angrep Israel 7. oktober.

