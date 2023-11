Kirkens Nødhjelps matlager i Gaza bombet

Angrepet skjedde i starten av uka. Lageret tilhørte en lokal leverandør som Kirkens Nødhjelp samarbeider med, og maten skulle deles ut til tusenvis av mennesker.

Kirkens Nødhjelp opplyser at de har ventet på at det skulle være trygt å frakte maten til et senter i Khan Younis.

– Uten umiddelbar og massiv nødhjelp frykter vi nå for utsulting og kritisk dehydrering, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding til NTB.

Det er svært lite mat og nødhjelp som har sluppet inn i Gaza siden 7. oktober, sett mot de store humanitære behovene.

– Norge og verdenssamfunnet må nå for alvor stå sammen om kravet om en umiddelbar våpenhvile og massiv nødhjelp inn i Gaza, sier Høybråten.

