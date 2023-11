FN mener alle pauser i krigshandlingene i Gaza må koordineres med dem

I tillegg må det være enighet fra alle parter om pausene, sier talsperson Stephane Dujarric torsdag.

USA kunngjorde tidligere samme dag at Israel hver dag vil ta pauser på fire timer fra krigshandlingene nord på Gazastripen. En talsperson for Israels militære bekreftet siden dette, men understreket at det ikke dreier seg om en våpenhvile.

Hamas, som har makten på Gazastripen, har så langt ikke uttalt seg om pausene, som ifølge USA vil iverksettes allerede fra torsdag.

USA sier at pausene er for at folk skal kunne komme seg fra nord til sør på Gazastripen, mens Israel sier pausene er for å slippe til humanitær hjelp.

