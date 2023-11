Svakeste Biden-måling siden april

I målingen fra Reuters og Ipsos svarer 39 prosent at de er fornøyd med den jobben presidenten gjør. Det er altså like mye som i april, og marginalt lavere enn i oktober (40 prosent) og september (42 prosent).

Den svake målingen er den foreløpig siste i rekken av mulige bekymringer med tanke på Bidens planer om gjenvalg. Det er ventet at Biden stiller som Demokratenes presidentkandidat for fire nye år, mens det meste foreløpig tyder på at hans forgjenger Donald Trump blir Republikanernes kandidat.

Biden har ligget under 50 prosent på målinger om hvor fornøyd folk er med innsatsen hans. Bunnen ble nådd midt i 2022, da han lå nede på 36 prosent.

Et representativt utvalg på 1019 voksne deltok i den nyeste målingen, som ble gjort fredag og lørdag i forrige uke. Feilmarginen er på rundt 3 prosentpoeng.

