Kritikkvedtak mot palestinsk-amerikansk medlem av Kongressen

Etter at flere demokrater sluttet seg til republikanerne, ble kritikken vedtatt med 234 mot 188 stemmer. Slike vedtak er sjeldne og ligger bare ett hakk under å utvise noen fra forsamlingen.

Tlaib, som har sittet i tre perioder, har lenge fått kritikk for sitt syn på konflikten i Midtøsten.

Tirsdagens debatt var følelsesladd og intens. Republikaneren Rich McCormick ville ha Tlaib kritisert fordi han mener hun har fremmet antisemittisk retorikk og «kommet med utrolige usannheter om vår største allierte, Israel, og angrepet 7. oktober».

Da angrep Hamas Israel, og rundt 1400 mennesker ble drept. Det utløste den pågående krigen på Gazastripen der over 10.000 er drept den siste måneden, ifølge tall fra det regionale helsedepartementet.

Tlaib forsvarte sitt standpunkt og sa at hun ikke vil bli tvunget til taushet og «ikke vil tillate at dere vrir og vender på ordene mine». Hun la til at hennes kritikk av Israel har vært rettet mot regjeringen og landets ledelse under statsminister Benjamin Netanyahu.

– Det er viktig å skille mellom folk og myndigheter. Ideen om at kritikk av Israels regjering er antisemittisk skaper en farlig presedens. Og den brukes til å tie et mangfold av stemmer over hele landet som forsvarer menneskerettighetene, sa Tlaib.

[ – Helsearbeidere i Gaza risikerer å dø på jobb ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen