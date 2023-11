IT-giganter til felles kamp mot nettovergrep mot barn

Barn som utsettes for overgrep er et viktig tema for myndighetene som regulerer nettet, og selskapene er ivrige etter å vise at de tar grep for å beskytte barn og ungdom.

I det nye felles programmet, som har fått navnet Lantern, skal de store teknologiselskapene dele signaler de fanger opp om aktivitet som bryter reglene mot utnytting av barn, slik at nettplattformene kan handle raskere for å oppdage, fjerne og melde fra om problematisk innhold.

Slike signaler kan være epostadresser, emneknagger eller nøkkelord som enten brukes i såkalt grooming av unge eller som kan knyttes til kjøp og salg av overgrepsmateriale.

– Fram til nå har det ikke vært noen konsekvent prosedyre for samarbeid mellom selskapene mot ondsinnede aktører som unngår å bli oppdaget på tvers av tjenestene, sier Sean Litton. Han leder Tech Coalition, som samler teknologiselskaper om dette temaet.

– Lantern fyller det hullet og kaster lys over forsøk på overgrep og utnyttelse av barn på plattformene. Dette bidrar til å gjøre nettet trygger for barn, sier han om initiativet.

Litton sier en utprøving av ordningen førte til at Meta fjernet over 10.000 profiler, sider og Instagram-kontoer etter at de fikk data fra newzealandske Mega.

Mega, som er fokusert på personvern, er en av partnerne i Lantern. Også Snap og Discord er blant dem som er med på den nye løsningen.

