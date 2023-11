Israel: Angriper Hamas-tunneler etter å ha omringet Gaza by

Onsdag er målet å finne tunnelene og sette dem ut av spill, idet den israelske offensiven går inn i en ny fase. Ingeniørstyrker bruker sprengladninger for å ødelegge nettverket av tunneler som strekker seg over flere hundre kilometer, sier kontreadmiral Daniel Hagari, som er talsperson for Israels væpnede styrker (IDF).

To kilder i Hamas og gruppen Islamsk hellig krig sier israelske stridsvogner har møtt kraftig motstand fra Hamas-krigere som bruker tunnelene til å utføre bakholdsangrep.

Nyhetsbyrået sier det ikke har vært mulig å bekrefte opplysningene fra noen av sidene.

Forsvarsminister Yoav Gallant sier Israel har «ett mål – Hamas-terrorister i Gaza, infrastrukturen deres, kommandantene, bunkerne, sambandssentralene». Mange israelere frykter samtidig at kampene i Gaza innebærer økt fare for gislene som holdes i den beleirede enklaven og som antas å være i tunnelene.

– Jeg utfordrer Israel til å vise til noe de har oppnådd militært på bakken så langt, annet enn å drepe sivile, sier Hamas-topp Ghazi Hamad til Al Jazeera.

– Gaza lar seg ikke knekke og vil forbli en torn i strupen på amerikanerne og sionistene, sier han.

Siden krigsutbruddet for en måned siden er over 10.000 palestinere drept i israelske angrep mot Gazastripen, ifølge tall fra helsedepartementet i den beleirede enklaven. Krigen startet etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, der over 1400 mennesker ble drept, ifølge israelske tall.

