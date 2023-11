Det endelige vedtaket skal fattes på EU-toppmøtet i desember.

Både Ukraina og Moldova søkte om EU-medlemskap etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar i fjor. Begge landene fikk kandidatstatus noen måneder senere.

Prosessen mot et fullt EU-medlemskap har dermed så langt gått rekordraskt for de to landene.

I år er det ti år siden EU sist slapp inn et nytt medlem. Kroatia ble et EU-land i juli 2013.

